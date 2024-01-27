ХАМАС вернул административный контроль над северной и центральной частями сектора Газа

Радикальное палестинское движение ХАМАС вернуло себе административный контроль в северной и центральной частях сектора Газа, откуда ранее отошла израильская армия. Об этом сообщило израильское государственное телевидение KAN со ссылкой на двух неназванных чиновников.

По данным СМИ, отсутствие решений относительно послевоенного периода на территории палестинского анклава привело к усилению ХАМАС в сфере государственных услуг. Сообщается, что движение вновь предоставляет эти услуги населению в северной и центральной частях сектора Газа.

Источники отметили, что в дополнение к комитетам по чрезвычайным ситуациям, сформированным для чрезвычайных ситуаций, таких как вооруженный конфликт, в северных и центральных регионах сектора Газа возобновили свою работу муниципальные органы, ранее находившиеся под управлением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что ЦАХАЛ завершил этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерен прекратить интенсивные сражения на юге анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.