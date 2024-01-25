Рогов назвал три причины атаки ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными

Киев имел как минимум три причины сбить самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил председатель Координационного совета по интеграции новых российских регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, удар по воздушному судну был нанесен преднамеренно и целенаправленно.

«Противник знал, что этот борт использовался не в военных целях, а для перевозки пленных», — сказал Рогов.

По его мнению, Киев, сбив самолет с пленными, преследовал как минимум три цели. Первая — запугать военных ВСУ, чтобы они не сдавались в плен. Вторая — сорвать все переговоры по обмену пленными, третья — показать западным кураторам «способность и дальше» уничтожать русских, считает Рогов.

Он также заявил, что в последнее время все больше бойцов ВСУ сдаются в плен, что вызывает панику у украинских властей. Кроме того, сейчас Киеву крайне невыгодны обмены, так как украинские военнослужащие возвращаются из плена и рассказывают о нормальном отношении к ним в России. И чем больше пленных возвращаются на Украину, тем больше там «рушится вся пропаганда русофобии», полагает Рогов.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить украинских военнопленных в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.