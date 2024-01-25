Размер текста
А
А
А

Рогов сообщил о смене тактики ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВСУ в Запорожской области перешли к тактике бандеровских формирований

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Вооруженные силы Украины в Запорожской области перешли «к тактике бандеровских формирований». Украинские военные создают подземные схроны с боеприпасами и оружием, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований...», — утверждает Рогов.

По его словам, украинские войска начали создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от 3 до 20 км от линии фронта боевого соприкосновения.

Ранее политолог и военный эксперт Алексей Живов заявил, что украинские войска стягивают живую силу и технику в район города Снигиревки, расположенного в Николаевской области, для отработки маневров.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины сконцентрировали удары на энергосистеме города Пологи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами