Вооруженные силы Украины в Запорожской области перешли «к тактике бандеровских формирований». Украинские военные создают подземные схроны с боеприпасами и оружием, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований...», — утверждает Рогов.

По его словам, украинские войска начали создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от 3 до 20 км от линии фронта боевого соприкосновения.

Ранее политолог и военный эксперт Алексей Живов заявил, что украинские войска стягивают живую силу и технику в район города Снигиревки, расположенного в Николаевской области, для отработки маневров.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины сконцентрировали удары на энергосистеме города Пологи.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.