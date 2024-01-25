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Американский эксперт предсказал перемещение Зеленского после окончания конфликта

Экс-полковник США Макгрегор: Зеленский после завершения конфликта сбежит на Кипр

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Wikimedia Commons

Президент Украины Владимир Зеленский после окончания российско-украинского конфликта переберется в свой особняк на Кипре либо в Италии. Такое мнение высказал бывший советник главы минобороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

«Когда конфликт на Украине закончится, Зеленский окажется в одном из своих особняков на Кипре или в Италии», — предполагает военный эксперт.

Макгрегор также добавил, что украинский лидер может осесть в американском штате Флорида.

«Все это мошенничество, и украинцы эксплуатируются Соединенными Штатами», — резюмировал он.

В ноябре Макгрегор высказал мнение, что Зеленский может не дожить до окончания срока своих президентских полномочий. Полковник также выразил уверенность в том, что у украинского лидера есть много возможностей уйти, этому поспособствуют недвижимость и банковские счета.

Ранее военный эксперт заявил о катастрофическом поражении США на Украине.

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