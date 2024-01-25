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Власти США хотят одобрить продажу Турции F-16

Reuters: власти США попросили конгресс одобрить продажу Турции F-16 на $20 млрд

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Air Force/Wikipedia

Администрация США обратилась к конгрессу с просьбой одобрить продажу Турции истребителей F-16 и комплектов модернизации на общую сумму $20 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным источников, письмо с просьбой было направлено законодателям со стороны властей США.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Вашингтон не гарантирует поставку F-16 Анкаре. Он отметил, что решение по этому вопросу принимает конгресс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связывает одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО с принятием решения о продаже F-16 Анкаре со стороны американского конгресса. Несколько лет назад Турция запросила у США 40 F-16 и 80 комплектов модернизации Block 70 для своих истребителей. Ранее госсекретарь США заявлял, что некоторые члены конгресса связывают поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО. Единственной страной альянса, которая до сих пор не провела голосования по шведской заявке, осталась Венгрия.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.

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