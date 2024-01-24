Силы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить теракт в регионе России

Около 10.00 мск 24 января пресечена попытка Вооруженных сил Украины совершить теракт с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа в регионе России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеский дрон над территорией Белгородской области. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Некоторое время назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Белгород запустили оповещение ракетной опасности. Чиновник призвал местных жителей не подходить к окнам в помещениях.

Также утром 24 января стало известно, что силы ПВО РФ перехватили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины над территорией Орловской области. Российские военные сбили четыре дрона самолетного типа над регионом.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.