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Системы ПВО перехватили украинские дроны над регионом России

Минобороны РФ сообщило о перехвате дронов ВСУ на Орловской областью

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Shutterstock

Дежурные силы противовоздушной обороны России (ПВО РФ) перехватили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины над территорией Орловской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

Ранее Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что вражеский дрон был обезврежен в городе Орел. К местам происшествия были стянуты службы для обеспечения безопасности населения.

По данным Минобороны РФ, российские военные сбили четыре дрона самолетного типа над регионом.

17 января Орловский губернатор сообщил о нововведении при угрозе налета со стороны ВСУ. Теперь при угрозе налета украинских БПЛА включатся сирены.

Накануне также стало известно, что один из трех сбитых над Смоленской областью украинских беспилотных летательных аппаратов хотел атаковать аэродром Смоленск-Северный.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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