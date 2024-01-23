Некоторые подразделения ВСУ остались без боеприпасов

Представители украинского министерства обороны заявили на переговорах с Пентагоном, что некоторые бригады Вооруженных сил Украины больше не имеют боеприпасов в достаточном для боевых действий количестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

«Мы слышали отчеты, полученные от украинского правительства, от министерства обороны и Генерального штаба Украины, и свидетельствующие об их обеспокоенности тем, что, по их мнению, у подразделений нет боеприпасов, которые им требуются», — заявила Уолландер.

Причиной нехватки боеприпасов Уолландер, выступая на специальном брифинге по итогам заседания контактной группы «Рамштайн», назвала израсходование бюджетных средств, выделенных Пентагону для Украины.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров на «Рамштайне» призвал нарастить поставки для Вооруженных сил Украины со стороны западных стран.

Ранее генерал НАТО назвал три сценария окончания конфликта на Украине.