«Западная» группировка российских войск отразила шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, в боях использовались удары артиллерии и поддержка авиации. Столкновения шли в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка в Харьковской области и Макеевка в Луганской народной республике.

В результате были уничтожены два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и до 45 украинских военнослужащих.

До этого полковник австрийских войск Маркус Райснер в интервью телеканалу NTV заявил, что вооруженные силы РФ планомерно продвигаются вперед на всех участках фронта.

По словам Райснера, Москва вынуждает Киев использовать все оставшиеся у него ресурсы. В связи с этим он спрогнозировал прорыв украинской линии обороны и усомнился в способности ВСУ организовать новое контрнаступление в 2024 году.

«Известия» со ссылкой на Минобороны РФ сообщали, что российские саперы получат штурмовую технику до конца 2024 года.

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