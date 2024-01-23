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Пушилин рассказал, на каком расстоянии ВСУ находятся от Донецка

Пушилин: ВСУ расположились в 16 км от Донецка с Авдеевки и в 33 км с Марьинки

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Mstyslav Chernov/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сегодняшний день находятся на расстоянии 16 км от города Донецка в сторону населенного пункта Авдеевка и 33 км — в сторону населенного пункта Марьинка. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Если брать в сторону Авдеевки, то это порядка 16 км, если брать, вот сейчас от Марьинки отодвинули, от центра Донецка, наверное, где-то 32-33 км», — указал руководитель региональной администрации.

Однако, по его словам, говорить о победе российских войск на данном направлении пока рано. В настоящее время бойцы Вооруженных сил РФ ведут боевые действия, но украинское командование продолжает направлять большое количество солдат на удержание занятых позиций и населенных пунктов.

«Здесь самое страшное и неправильное было бы раньше времени радоваться и делать какие-то выводы», — подчеркнул Пушилин.

В конце он добавил, что «переломного» момента на поле боя пока не произошло.

23 января подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об активизации украинской авиации на Донецком направлении. По его словам, ударные вертолеты ВСУ ежедневно совершают полеты в районе населенного пункта Артемовск и его окрестностей.

Тем не менее украинские воздушные суда действуют на существенном расстоянии от линии соприкосновения. В связи с этим Марочко посчитал работу авиации ВСУ неэффективной.

Ранее в ООН прокомментировали удар украинских войск по рынку в Донецке.

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