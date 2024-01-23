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Военный эксперт раскрыл смысл новой Военной доктрины Белоруссии

Военэксперт Дандыкин: Военная доктрина Белоруссии обеспечит безопасность СГ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новую Военную доктрину Белоруссии, согласно которой Минск будет рассматривать нападение на своих союзников как атаку на свою территорию. По словам эксперта, документ необходим для обеспечения безопасности Союзного государства.

«У нас Союзное государство, соответственно, общее оборонное пространство. <...> Украина сейчас держится, мы знаем, на границе с Белоруссией там минирует и прочее, и санкции вводят и им, и нам одновременно», — отметил Дандыкин.

Что касается ядерного оружия, которое находится на территории Белоруссии, оно, по его словам, может применяться только по разрешению страны-владельца. В случае, к примеру, атаки на республику ее президент Александр Лукашенко будет связываться для отражения атаки с российским лидером Владимиром Путиным, пояснил эксперт.

В январе министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что обновленная военная доктрина страны определяет действия Минска в случае вооруженной агрессии против союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзному государству.

До этого Лукашенко заявил, что определенное количество российских ядерных боеголовок перемещено на территорию республики.

Ранее начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии и первый замминистра обороны Виктор Гулевич рассказал, что в республике появится уполномоченный орган по мобилизационной подготовке экономики.

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