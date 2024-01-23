В России завершаются испытания антидроновых ракет для ЗРК «Панцирь-СМ» в зоне СВО

В РФ практически завершились испытания противодроновых мини-ракет, которые в ближайшее время поступят на вооружение зенитных комплексов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

По его словам, предприятия военно-промышленного комплекса совместно с военными завершают испытания антидроновых мини-ракет. Эти ракеты предназначены для уничтожения малых беспилотников, квадрокоптеров и FPV-дронов противника.

Источник агентства уточнил, что антидроновые мини-ракеты будут использоваться в составе модернизированных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМ». Новые ракеты обладают значительно сокращенными размерами по сравнению со стандартными изделиями для «Панциря». Поэтому одну боевую машину можно оснастить 48 новыми ракетами вместо 12 стандартных.

Новые ракеты, подчеркнул источник, значительно дешевле стандартных, поэтому не придется поражать вражеские беспилотники боеприпасами, которые стоят во много раз дороже цели.

Ранее сообщалось, что Великобритания потратит $514 млн на модернизацию использующегося для борьбы с беспилотниками ЗРК (зенитно-ракетного комплекса) Sea Viper на фоне регулярных нападений хуситов на торговые суда в Красном море.

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