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Хуситы нанесли удар по грузовому судну ВМС США

Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по судну ВМС США в Аденском заливе

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что ее представители атаковали в Аденском заливе грузовое судно Ocean Jazz, идентифицировав его как принадлежащее Военно-морским силам (ВМС) США. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz. По судну нанесли удар противокорабельными ракетами.

Сариа подчеркнул, что ВС Йемена продолжают предпринимать все действия в подтверждение неизменной позиции в поддержку Палестины.

До этого газета Washington Post писала, что США начали операцию против йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море по идеологическим, а не по экономическим или каким-либо другим причинам.

По ее данным, лидер Соединенных Штатов Джо Байден уверен, что американская сторона в ситуации в Красном море должна действовать «как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие государства для достижения единой цели».

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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