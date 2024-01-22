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На Украине в результате ракетного удара погибли 16 бойцов ВСУ

Экс-депутат Рады Мосийчук: в результате ракетного удара погибли 16 бойцов ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

В городе Мирнограде на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) в результате ракетного удара погибли 16 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

В произошедшем Мосийчук винит командование 110-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Он отметил, что скопление личного состава в таком количестве в зоне боевых действий запрещено. При этом в сводке Вооруженных сил Украины информации об этом ударе не было.

До этого появилась информация о высоких потерях ВСУ в другом регионе. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что прошедшие сутки «оказались особенно катастрофическими для боевиков украинских формирований в Крынках». По его словам, ВСУ потеряли потеряли до 80 солдат, артиллерийскую установку «Гвоздика», БТР турецкого производства, три миномета, девять БПЛА и три лодки с десантом.

До этого ВСУ понесли потери из-за дружественного огня под Часовым Яром в Артемовском районе Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли до 145 бойцов на Купянском направлении.

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