Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в солдатах и технике из-за «дружественного огня» под городом Часов Яр в Артемовском районе в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Реактивной артиллерией были обстрелян район населенного пункта Богдановка, где находились позиции вооруженных формирований Украины», — добавил эксперт.

По его словам, в результате удара российским военнослужащим удалось уничтожить опорный пункт с личным составом.

«По предварительной оценке, противник потерял мотострелковое отделение с штатным вооружением», — отметил Марочко.

До этого Андрей Марочко сообщал, что на Донецком направлении были замечены высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Марочко, ссылаясь на свои источники, отмечал, что украинские офицеры провели несколько закрытых совещаний с командирами на местах боевых действий.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.