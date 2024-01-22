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Жители нескольких поселков в Херсонской области остались без света после обстрелов

Сальдо: в Херсонской области 4 тыс. жителей остались без света после обстрелов

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Shutterstock/Creative Cat Studio

Из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено оборудование электросетей в Великолепетихском и Новокаховском округах Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, без света остались более четырех тысяч абонентов в населенных пунктах Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Рубановка, Князе-Григорьевка, Днепряны, Обрывка, Масловка.

Он отметил, что аварийные бригады Херсоноблэнерго работают над устранением последствий обстрелов. По предварительным оценкам, ремонт планируют закончить сегодня же, заключили глава региона.

В начале января в Херсонской области пять районов и часть Геническа остались без электроэнергии. Тогда причиной приостановки подачи электроэнергии стали аварийные ремонтные работы, уточнили в «Херсоноблэнерго».

До этого президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по ситуациям с отоплением и электричеством.

Ранее в правительстве сообщили о слишком быстрых темпах износа ЖКХ.

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