Британия модернизирует ЗРК для борьбы с дронами из-за хуситов

Великобритания потратит $514 млн на модернизацию использующегося для борьбы с беспилотниками ЗРК (зенитно-ракетного комплекса) Sea Viper на фоне регулярных нападений хуситов на торговые суда в Красном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

На ЗРК будут установлены ракеты с новыми боеголовками и усовершенствованное программное обеспечение для отражения атак баллистических ракет. Осуществлять эти задачи будет британский филиал европейского производителя ракетных систем MBDA.

20 января агентство Reuters писало, что командиры ливанского движения «Хезболла» и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) находятся в Йемене с целью координации атак шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.