В Министерстве региональной безопасности Тульской области заявили, что система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что средства ПВО отразили атаку беспилотника в ночь на 21 января. В ведомстве подчеркнули, что по предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский бесплотный летательный аппарат (БПЛА) над Смоленской областью.

20 января сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате была повреждена линия газоснабжения. Также был сброшен осколочный боеприпас с дрона в селе Колотиловка. В результате был поврежден инфраструктурный объект связи.

Беспилотник упал и сдетонировал на окраине населенного пункта, из-за чего была повреждена линия газоснабжения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.