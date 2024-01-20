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В офисе Зеленского оценили возможность отправки иностранных военных на Украину

Подоляк: отправка иностранных военных на Украину в данный момент не обсуждается

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Правительство Украины в данный момент не обсуждает с зарубежными партнерами возможность отправки в зону боевых действий военных из других стран. Об этом в ходе интервью для немецкой газеты Bild сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В ходе беседы журналисты поинтересовались у чиновника, мог бы Киев согласиться на подобное предложение со стороны зарубежных государств. При этом Подоляк отметил, что украинские власти будут рады любой помощи. Тем не менее переговоры об отправке на поле боя иностранных солдат сейчас не ведутся, уточнил он.

«Я хотел бы, чтобы такие сценарии были, но в действительности есть только один сценарий — максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием», — добавил советник главы офиса президента Украины.

Также чиновник рассказал, что Киев продолжает обсуждать с зарубежными партнерами санкции в отношении РФ. Он назвал соответствующие встречи содержательными и в то же время признал, что пока рестрикции не привели к желаемым результатам.

17 января российское министерство обороны сообщило, что военные страны нанесли удар по зданию с французскими наемниками в Харькове. В тот момент в помещениях находились более 60 человек.

Позже министерство иностранных дел РФ вызвало посла Франции в стране Пьера Леви, предъявив ему факты вовлеченности республики в украинский конфликт. В свою очередь, глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню заявил, что не может запретить гражданам страны участвовать в боевых действиях на Украине.

Ранее в Белом доме предрекли скорую победу РФ без продолжения финансирования Украины.

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