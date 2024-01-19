На Украине пожаловались на «наплевательское» отношение к производству дронов

Глава украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник заявил, что власти Украины наплевательски относятся к производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее заявление он сделал в интервью Radio NV.

«Да мы ничего не можем, потому что только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл — это ж не только логистика. Это можно было бы смеяться, но хочется плакать, когда приходят такие запросы», — сказал Вьюнник, говоря о просьбах правительства Украины.

По его словам, власти страны не понимают, что им понадобится в будущем, и не могут правильно сформулировать свои требования. Из-за этого страдают прогнозирование и планирование производителей дронов, поскольку для них важно, чтобы у них был запас времени для координации действий, указал Вьюнник.

Ранее специалист по разработке и производству беспилотников, офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов говорил, что закупкой БПЛА для украинской армии занимаются чиновники, которые технически безграмотны.

До этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что более полусотни предприятий страны готовы к производству боеприпасов для дронов.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили новые беспилотники с искусственным интеллектом.