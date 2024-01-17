Над регионом России сбит украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Попытка совершения террористической атаки посредством дрона на территории России была зафиксирована около 12.00 мск 17 января.

В ведомстве заверили, что аппарат был уничтожен.

Утром этого дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за минувшие сутки обстреляли территорию региона 38 раз. По его словам, российским военным удалось пересечь две попытки украинских военнослужащих совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотников.

Белгородская область граничит с Харьковской областью Украины, столицы обоих регионов расположены неподалеку от границы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.