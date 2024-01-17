Над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Белгородом и Белгородским районом. По уточненным данным, всего были сбиты семь беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Изначально он сообщил о двух сбитых БПЛА. Позже Гладков рассказал о еще пяти беспилотниках, которые были уничтожены средствами ПВО.

По предварительным данным губернатора, пострадавших нет. При этом в Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе — повреждено остекление в жилом доме, кровля, а также произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются, отметил Гладков.

Он добавил, что дополнительный осмотр будет проведен утром.

До этого администрация Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе. Жителей попросили не выходить из дома.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.