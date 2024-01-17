Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгороде объявлена ракетная опасность

Администрация Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

В Белгороде объявлена ракетная опасность, жителям рекомендовали оставаться дома. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Белгорода.

«РСЧС предупреждает жителей Белгорода о ракетной опасности. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на жителей Белгорода и Белгородского района, слышны громкие взрывы. По предварительным данным, работают системы ПВО. Кроме того, взрывы звучали в районе Шебекино.

16 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион 60 раз за сутки. По его словам, украинские войска использовали дроны-камикадзе и беспилотники. Под обстрел попали пять приграничных районов и Белгород, добавил губернатор.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами