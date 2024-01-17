В Белгороде объявлена ракетная опасность, жителям рекомендовали оставаться дома. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Белгорода.

«РСЧС предупреждает жителей Белгорода о ракетной опасности. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на жителей Белгорода и Белгородского района, слышны громкие взрывы. По предварительным данным, работают системы ПВО. Кроме того, взрывы звучали в районе Шебекино.

16 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион 60 раз за сутки. По его словам, украинские войска использовали дроны-камикадзе и беспилотники. Под обстрел попали пять приграничных районов и Белгород, добавил губернатор.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.