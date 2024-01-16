Путин констатировал полный провал контрнаступления Украины

В зоне специальной военной операции на Украине инициатива находится у Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, передает ТАСС.

Глава российского государства назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины «полным и абсолютным провалом».

«Контрнаступление Украина провалила, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об их государственности», — сказал он.

Путин добавил, что государственности Украины «может быть нанесен невосполнимый и очень серьезный удар».

Также Владимир Путин назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.

«Придурки, давно бы все закончилось», — отметил российский лидер.

Кроме того, президент России рассказал о смысле служения Родине. Он отметил, что благополучие родной страны, будущее детей являются смыслом служения Родине.

Ранее Путин назвал глав новых регионов «стальными людьми».