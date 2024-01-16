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На Украине разрешили бронь от призыва для одной категории мужчин

На Украине разрешили предприятиям ВПК открывать бронь от призыва на работников

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Evgeniy Maloletka/AP

Кабинет министров Украины снял ограничения на количество забронированных от призыва работников военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе украинского кабмина.

В сообщении указано, что теперь работники ВПК будут бронироваться независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Власти Украины считают, что данная мера должна помочь предприятиям ВПК нарастить объемы военного производства.

Объекты ВПК Украины являются одной из главных целей Вооруженных сил России. 13 января российская армия нанесла групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, на которых производились разнокалиберные снаряды, пороха и беспилотные летательные аппараты.

Удары производились из высокоточных оружий большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе из гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» и при помощи дронов.

Американский журнал Military Watch Magazine отмечал, что действия российской армии усилят нехватку боеприпасов для вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Польше увеличили объемы производства тротила для Украины.

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