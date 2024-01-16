Новые взрывы произошли в Воронеже

О новых взрывах в Воронеже сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Местные жители рассказали минимум о двух громких звуках над городом в районе улицы Тепличная.

Официальной информации пока нет.

До этого мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в городе ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над Воронежем средства ПВО сбили украинские беспилотники. После инцидента в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, а еще в двух многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна.

Вечером 15 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду.

14 января Минобороны РФ сообщало, что средствами противовоздушной обороны России были сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.