Российские военные начали ковровые бомбардировки украинских позиций на нескольких направлениях в зоне СВО, используя специальные беспилотники-бомбардировщики «Инферно», разработанные компанией «Рустехдрон». Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили представители компании, дрон оснащен девятью слотами для сброса гранат.

В процессе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает «бомболюки» и сбрасывает гранаты сериями по три, что создает аналог ковровой бомбардировки в авиации.

Это приводит к потерям личного состава украинских войск. Также дрон может быть эффективным при бомбардировке легкобронированной техники.

Представитель компании заявил, что уже переданы сотни таких беспилотных бомбардировщиков подразделениям в зоне СВО.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объяснил, почему Россия наносит удары только по военным объектам на Украине в отличие от Киева. По его мнению, вся Россия сплотилась вокруг решения президента страны Владимира Путина о проведении специальной военной операции (СВО) именно потому, что люди видят, что РФ действует по справедливости, поступает правильно.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.