Учения НАТО сейчас являются дополнительным фактором угроз как минимум общеевропейской безопасности. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя размещение 20 тыс. британских солдат в странах Восточной Европы.

«Когда горят какие-то предметы, а туда начинают еще лить, например, тот же бензин или керосин, то от этого пожар становится больше. Поэтому передвижения большого количества военных и боевой техники в зонах, близких к зонам конфликтов, ухудшают международную ситуацию и не способствуют безопасности», — сказал он.

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял о необходимости «уничтожить НАТО», так как Североатлантический альянс стремится развязать третью мировую войну. Так он прокомментировал публикацию Bild о том, что министерство обороны ФРГ разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над Украиной.

Ранее Bild писал, что в разведывательной службе одной из европейских стран считают, что Россия может напасть на Европу зимой 2024/25 годов.