Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде отреагировали на размещение британских солдат в странах Европы

Сенатор Климов назвал учения НАТО дополнительным фактором угроз безопасности

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Учения НАТО сейчас являются дополнительным фактором угроз как минимум общеевропейской безопасности. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя размещение 20 тыс. британских солдат в странах Восточной Европы.

«Когда горят какие-то предметы, а туда начинают еще лить, например, тот же бензин или керосин, то от этого пожар становится больше. Поэтому передвижения большого количества военных и боевой техники в зонах, близких к зонам конфликтов, ухудшают международную ситуацию и не способствуют безопасности», — сказал он.

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял о необходимости «уничтожить НАТО», так как Североатлантический альянс стремится развязать третью мировую войну. Так он прокомментировал публикацию Bild о том, что министерство обороны ФРГ разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над Украиной.

Ранее Bild писал, что в разведывательной службе одной из европейских стран считают, что Россия может напасть на Европу зимой 2024/25 годов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами