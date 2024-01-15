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В Мелитополе вечером 14 января сработала система ПВО

РИА Новости: в Мелитополе 14 января прозвучал взрыв, сработала система ПВО

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В городе Мелитополь вечером 14 января прозвучал взрыв, предварительно, это был звук работы систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

«В 20.30 в Мелитополе прозвучал взрыв. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ», — сказал источник агентства.

По его словам, информации о пострадавших и разрушениях не было. Он также добавил, что информация уточняется.

Утром 15 января в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью три украинские ракеты ТРК «Точка-У».

14 января в министерстве сообщили, что были сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). По данным ведомства, они были уничтожены в районах населенных пунктов Новоандреевка, Спорное и Липовое Донецкой народной республики.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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