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Северная Корея испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой

В Пхеньяне заявили о пуске твердотопливной ракеты с гиперзвуковой боеголовкой

Северная Корея 14 января провела испытание твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации, предоставленной ЦТАК, Главным управлением ракетостроения КНДР было осуществлен успешный испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия, обладающей гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой.

В Пхеньяне подчеркнули, что испытания не оказали влияния на безопасность соседних государств и не имели отношения к ситуации в регионе.

Во время запуска, отметило ЦТАК, проверялись характеристики планирующего и маневрирующего полета гиперзвуковой боеголовки.

Ранее сообщалось, что северокорейская баллистическая ракета, запущенная 14 января, за время полета преодолела 500 км и достигла максимальной высоты 50 км.

До этого сообщалось, что со стороны Северной Кореи была выпущена баллистическая ракета, это произошло впервые в 2024 году.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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