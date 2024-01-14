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В Японии раскрыли характеристики полета баллистической ракеты КНДР

МО Японии: ракета КНДР преодолела 500 км и упала в Японском море

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Lee Jin-man/AP

Северокорейская баллистическая ракета, запущенная 14 декабря, за время полета преодолела 500 км и достигла максимальной высоты 50 км. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Японии, сообщает телеканал NHK.

«Ракета преодолела не менее 500 км, достигла максимальной высоты 50 км», — отметили в ведомстве. Там указали, что ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В связи с пуском Токио выразил «решительный протест» Пхеньяну.

В Минобороны добавили, что Япония продолжит сбор и анализ данных при поддержке Соединенных Штатов и Республики Корея.

По информации Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, ракета КНДР преодолела около 1000 км. В Сеуле назвали пуск угрозой миру и стабильности на полуострове и пообещали немедленно реагировать на любые провокации северного соседа.

КНДР выпустила баллистическую ракету впервые в 2024 году.

Ранее стало известно, кто может стать преемником главы КНДР Ким Чен Ына.

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