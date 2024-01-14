В израильском городе Хайфа произошел взрыв

Взрыв произошел в израильском городе Хайфа. О текущей ситуации в населенном пункте сообщается в Telegram-канале «Главновости Палестина и Саудия» со ссылкой на местные СМИ.

Как указано в материале, взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе. При этом после взрыва на объекте началась эвакуация сотрудников, говорится в публикации.

Изначально израильские журналисты предположили, что взрыв произошел из-за ракетного удара со стороны палестинского движения ХАМАС. Как сообщали в местных изданиях, члены ХАМАС могли организовать атаку для предотвращения переработки азербайджанской и казахстанской нефти на территории еврейского государства.

Однако позже издание «Вести. Израиль по-русски» опубликовало материал, согласно которому причиной ЧП стала «техническая неисправность» оборудования. В правоохранительных органах также подтвердили, что инцидент не связан с атакой извне.

Утром 14 января израильские войска нанесли удары по двум городам в секторе Газа. Целью бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) стали населенные пункты Дейр-эль-Балах и Рафах.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условие для окончания боевых действий.