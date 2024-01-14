Боец «Ахмата» заявил, что ВСУ минируют Кременской участок фронта дронами

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют дроны для минирования дорог на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил боец спецназа «Ахмат», выполняющий задачи на данном направлении.

По его словам, для такого рода дистанционного минирования украинские военные используют сельскохозяйственные беспилотники «Баба Яга».

«Они подлетают (на дроне. – «Газета.Ru»), кладут на дорогу снаряд взведенный или мину… и улетают», — сказал боец.

Он указал, что таким образом военнослужащие ВСУ пытаются препятствовать ротации бойцов на позициях на этом участке фронта.

Боец отметил, что спецназовцы из «Ахмата» ежедневно разминируют эту дорогу.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправляло пленных российских военнослужащих на минное поле в зоне специальной военной операции.

До этого стало известно, что саперы Вооруженных сил Украины из числа мобилизованных ставят на Донецком направлении мины, которые не активируют или активируют не до конца, оставляя на них различные послания.

Ранее в Херсонской области заявили о морских минах ВСУ у побережья Кинбурнской косы.