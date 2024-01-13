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ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск

Рогов: ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск

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Shutterstock

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Бердянск в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, попытка атаковать ракетами Бердянск была предпринята утром в субботу, 13 января.

«Сработала система ПВО, которая перехватила две вражеские цели», — заявил он.

До этого в оперативных службах региона, в 9:00 (совпадает с московским) в небе над населенным пунктом произошли два взрыва.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по поселку Чаплынка, расположенному на юге Херсонской области. Как отметил губернатор региона Владимир Сальдо, во время атаки в области сработали российские системы противовоздушной обороны (ПВО). При этом средства защиты ликвидировали все украинские снаряды, выпущенные в сторону населенного пункта.

Ранее четыре белгородских села остались без света из-за обстрела со стороны украинских войск.

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