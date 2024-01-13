Израильская армия уничтожила боевиков, проникших в израильское поселение

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила трех палестинских террористов, проникших в израильское поселение Адора на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что боевики проникли в поселение вечером 12 января и напали на израильских солдат из патрульной службы, в результате чего началась перестрелка.

К месту происшествия были направлены дополнительные подразделения служб безопасности Израиля. В ходе спецоперации террористы были ликвидированы. При них нашли автоматические винтовки М16, топор, ножи и бутылки с зажигательной смесью.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.