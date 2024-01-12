В Аденском заливе мог быть атакован танкер с нефтью из РФ

Британская компания по морской безопасности Ambrey сообщила, что мятежники из Йемена по ошибке обстреляли в Аденском заливе панамский танкер с ,предположительно, российской нефтью. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что танкер не получил повреждений. Ракета, направленная в сторону судна, упала в воду на расстоянии до 500 метров от его борта.

«Это уже второй танкер с российской нефтью, по ошибке атакованный хуситами», — говорится в сообщении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что все стороны должны избегать действий, которые могут привести к эскалации в Красном море. Представитель ООН подчеркнул, что атаки на судоходство в Красном море ставят под угрозу безопасность мировых цепочек поставок и оказывают влияние на гуманитарную ситуацию в мире. Он сообщил, что генсек призывает все стороны избегать еще большей эскалации в Красном море.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в войне с Йеменом.