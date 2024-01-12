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ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородом

Минобороны: российские войска уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородом

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Shutterstock

Российские военные сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

В Минобороны РФ отметили, что беспилотник противника был сбит около 14:50 по московскому времени.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области.

5 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в Белгороде системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 воздушных целей, два человека пострадали. Как рассказал губернатор, один мужчина получил осколочное ранение предплечья, другой – осколочное ранение голени, их госпитализировали. По его словам, в результате обстрела повреждения были выявлены в 92 квартирах 10 многоквартирных домов, одном частном домовладении, четырех хозсубъектах, также осколками поврежден 31 автомобиль.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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