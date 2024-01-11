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Слуцкий предупредил, что удары оружием НАТО по России втянут Запад в конфликт

Слуцкий: удары оружием НАТО по РФ поставят Запад в позицию противостояния

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Petrov Sergey/Global Look Press

Нанесение по РФ ударов западным оружием поставит Запад в позицию прямого противостояния с Российской Федерацией. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Эстонии Алара Кариса.

11 января Карис во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Эстония поддерживает Украину в вопросе ударов по регионам России.

«Вопрос: хорошо ли подумал Карис и просчитал ли последствия? Удары западным оружием по территории России поставят западные же страны в позицию прямого противостояния и однозначной вовлеченности в конфликт», — написал парламентарий.

Он указал, что Эстония, которая в последние годы занимается исключительно торговлей русофобией, является претендентом «на лавры разжигателя большой войны».

«Для таких карисов, боррелей, зеленских и прочих марионеток США агрессивная словесная подпитка украинского конфликта стала способом политического выживания. Им не нужен мир на Украине, им плевать на украинцев, на трагедии миллионов разделенных военными действиями семей», — отметил Слуцкий.

По словам Слуцкого, западным политикам не нужен мир на Украине. Лидер ЛДПР считает, что они хотят «оставаться в «хозяйской струе» русофобии», в которой рискуют «захлебнуться».

11 января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки уничтожить пусковые установки в России западными ракетами считаются основанием для использования ядерного оружия.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.

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