Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в пункт постоянного базирования в Североморске

Российский многоцелевой фрегат 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны «Адмирал Головко» перебазировали в Североморск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Адмирал Головко» прибыл в пункт постоянного базирования в Североморске», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что корабль успешно завершил межфлотский переход из Санкт-Петербурга и пришвартовался в главной базе Северного флота. Таким образом, Военно-морской и Северный флот пополнились новой боевой единицей.

По словам командующего Северным флотом, корабль оснащен высокоточным ракетным оружием, включая новое гиперзвуковое ракетное вооружение, и полностью соответствует заявленным характеристикам, что подтверждено на госиспытаниях, программу которых судно удачно выполнило в Балтийском, Баренцевом и Белом морях.

Накануне Нового года российский президент Владимир Путин дал разрешение поднять военно-морской флаг на многоцелевом надводном фрегате «Адмирал Головко», который был спроектирован сотрудниками судостроительного завода «Северная верфь». Аналогичное разрешение глава государства дал экипажу тральщика «Лев Чернавин».

Ранее главком ВМФ России анонсировал появление пяти новых дивизий.