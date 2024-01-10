Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил, что все украинцы должны быть готовы идти воевать

Политолог Фесенко: если все украинцы не пойдут воевать, придется заключать мир

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Если после одобрения нового закона о мобилизации не все украинцы будут готовы идти воевать, то Киеву придется подписывать мирный договор с Москвой. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в колонке для украинского издания NV.

«Если не готовы воевать все, кто в тылу, а депутаты не поддержат процесс рационализации мобилизации, тогда придется договариваться о мире на российских условиях. И еще не факт, что [президент России Владимир] Путин согласится», — отметил специалист.

Фесенко добавил, что существование сразу нескольких законопроектов о мобилизации говорит о «махровом популизме» политиков. Он отметил, что им следует объединиться для общей работы над проектом, поскольку он является насущным для страны.

О негативных последствия нового закона о мобилизации заявлял также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он отметил, что решение главы Украины Владимира Зеленского о принудительной мобилизации на Украине, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия.

Ранее депутат Рады назвала законопроект о мобилизации антиконституционным.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами