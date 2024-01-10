Политолог заявил, что все украинцы должны быть готовы идти воевать

Если после одобрения нового закона о мобилизации не все украинцы будут готовы идти воевать, то Киеву придется подписывать мирный договор с Москвой. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в колонке для украинского издания NV.

«Если не готовы воевать все, кто в тылу, а депутаты не поддержат процесс рационализации мобилизации, тогда придется договариваться о мире на российских условиях. И еще не факт, что [президент России Владимир] Путин согласится», — отметил специалист.

Фесенко добавил, что существование сразу нескольких законопроектов о мобилизации говорит о «махровом популизме» политиков. Он отметил, что им следует объединиться для общей работы над проектом, поскольку он является насущным для страны.

О негативных последствия нового закона о мобилизации заявлял также бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он отметил, что решение главы Украины Владимира Зеленского о принудительной мобилизации на Украине, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия.

Ранее депутат Рады назвала законопроект о мобилизации антиконституционным.