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В Норвегии назвали самую важную систему в арсенале ВСУ

Глава МИД Норвегии Эйде назвал NASAMS самой важной системой на вооружении ВСУ

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Soldatnytt/flickr.com

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS норвежского производства являются самыми важными системами в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил в ходе заседания на прошлой неделе, передает «Лента.ру».

Таким образом Эйде прокомментировал вопрос депутата Ине Эриксен Серейде о том, как министр оценивает события последних недель на Украине. Он назвал одной их ключевых проблем украинских войск ситуацию с нехваткой боеприпасов.

При этом глава МИД Норвегии отметил, что самой важной системой вооружения, которая есть у Украины, являются норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые чрезвычайно эффективны и показали высокий процент успеха.

Однако проблема заключается в быстром пополнении запасов, ситуация не связана с нехваткой денег или желанием предоставить снаряды, а с отсутствием одновременных производственных мощностей. То же самое относится к артиллерийским боеприпасам, то есть гранатам, заявил Эйде.

На прошлой неделе сообщалось, что Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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