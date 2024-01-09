Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Токмак в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из реактивной системы залпового огня. Работают системы ПВО России», — написал он.

Рогов отметил, что подробности случившегося пока выясняются.

До этого об обстреле города Токмак в Запорожской области со стороны Украины Владимир Рогов сообщал 21 декабря.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» выразил уверенность в том, что ведение каких-либо переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским является бессмысленным, поскольку он не представляет из себя самостоятельного субъекта. Рогов также предположил, что Запад с легкостью расправится с Зеленским, когда тот перестанет быть ему нужным.

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