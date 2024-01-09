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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал нефтебазу в Орле

Mash: дрон-камикадзе ВСУ попал в резервуар с топливом на нефтебазе в Орле

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Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу в Орле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, украинский дрон около 14:00 мск атаковал резервуар с топливом на территории нефтебазы «Орелнефтепродукт» на Семинарской улице.

При этом последующего возгорания не случилось, подчеркивает Mash. По предварительным данным, пострадавших нет.

Рядом с нефтебазой, отмечает канал, находится железнодорожный вокзал Орла.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о самой массированной за последнее время ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь.

До этого сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в северо-западной части акватории Черного моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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