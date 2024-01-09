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В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура

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РИА Новости

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Об этом сообщил глава проукраинской Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

Чиновник не уточнил, какое количество инфраструктуры повреждено. 9 января в подконтрольных Украине районах Запорожской области воздушная тревога пока не объявлялась.

Накануне сообщалось, что в городе Запорожье, который находится под контролем властей Украины, произошла серия взрывов. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, удары наносились баллистическими ракетами по военным целям и инфраструктуре, используемой Вооруженными силами Украины.

Утром в тот же день стало известно, что взрывы прозвучали в Кривом Роге, городе Запорожье, в Днепропетровске, Хмельницком, а также в Харькове и Харьковской области.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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