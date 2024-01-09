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Офицер ВСУ Касьянов: армии требуется в три раза больше беспилотников, чем обещают в Киеве

Офицер ВСУ: армии Украины требуется в три раза больше дронов, чем обещает Киев

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Inna Varenytsia/Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), специалист по разработке и производству дронов Юрий Касьянов заявил, что власти страны назвали слишком низкие объемы выпуска беспилотников для украинской армии. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Radio NV.

По словам Касьянова, объявленное Киевом намерение произвести миллион беспилотников является совершенно недостаточным. ВСУ, по мнению специалиста, требуется минимум три миллиона беспилотных летательных аппаратов. Касьянов объяснил необходимость такого большого количества дронов «снарядным голодом» в украинской армии. Из-за катастрофической нехватки снарядов ВСУ приходится использовать вместо них дешевые беспилотники.

Касьянов подчеркнул, что с 2014 года на Украине не появилось ни одного завода, выпускающего снаряды или патроны.

Ранее сообщалось, что реактивная версия ударного беспилотного летательного аппарата «Герань», летевшего со скоростью свыше 500 км в час, была впервые применена при атаке территории Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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