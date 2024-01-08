Полевой командир «Хезболлы» убит в ходе удара Израиля по Ливану

Один из высокопоставленных командиров подразделения «Хезболла» в Ливане убит в результате удара израильской армии по югу страны. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

«Полевой командир «Хезболлы» Виссам аль-Тавиль был убит в ходе израильского налета в Хирбет-Саламе», — следует из сообщения.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне его визита на Ближний Восток заявил, что вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла» не стремятся к эскалации конфликта с Израилем. Глава европейской дипломатии также признал, что ситуация в Ливане является «критической» и что «положение на местах стало еще хуже» после убийства члена руководства группировки ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута.

До этого начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения израильских войск на Западном берегу реки Иордан заявил, что военная операция страны в секторе Газа растянется на весь 2024 год.

Ранее глава дипломатии ЕС встретился с делегацией «Хезболлы».