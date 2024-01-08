Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полевой командир «Хезболлы» убит в ходе удара Израиля по Ливану

Sky News: полевой командир «Хезболлы» убит в ходе удара Израиля по Ливану

close
100%
Marwan Naamani/Global Look Press

Один из высокопоставленных командиров подразделения «Хезболла» в Ливане убит в результате удара израильской армии по югу страны. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

«Полевой командир «Хезболлы» Виссам аль-Тавиль был убит в ходе израильского налета в Хирбет-Саламе», — следует из сообщения.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне его визита на Ближний Восток заявил, что вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла» не стремятся к эскалации конфликта с Израилем. Глава европейской дипломатии также признал, что ситуация в Ливане является «критической» и что «положение на местах стало еще хуже» после убийства члена руководства группировки ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута.

До этого начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения израильских войск на Западном берегу реки Иордан заявил, что военная операция страны в секторе Газа растянется на весь 2024 год.

Ранее глава дипломатии ЕС встретился с делегацией «Хезболлы».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами