Правительство Украины «сливает» данные о военных предприятиях, которые находятся на территории государства. Такое заявление в ходе интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей» сделал генерал армии страны в отставке Сергей Кривонос.

Он отметил, что в какой-то момент соответствующие сведения появились в свободном доступе в интернете. После этого данная информация попала к Вооруженным силам РФ, благодаря чему российские солдаты начали наносить удары по украинским военным объектам.

«У нас власть «сливает» данные о предприятиях, которые были способны выпускать мощнейшее оружие, этим предприятиям наносится огромный ущерб, и никто за это не несет ответственности», — сказал Кривонос.

Генерал в отставке обратил внимание, что в прошлом министерство обороны Украины само раскрыло данные о своих подрядчиках и компаниях-производителях вооружений. Как сказал эксперт, именно эти объекты стали целями ВС РФ.

В конце он добавил, что подобные действия украинского правительства можно расценивать как государственную измену. По словам Кривоноса, Киев желает достичь каких-то результатов на поле боя и в то же время собственноручно «пилит ветку, на которой сидит».

Ранее в Британии спрогнозировали «дисциплинированный» ответ РФ на удары Украины по российской территории.