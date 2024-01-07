В Минобороны РФ сообщили, что за сутки сбили два украинских самолета

Российское Министерство обороны сообщило, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

В военном министерстве добавили, что речь идет о Су-25, который был сбит в районе города Днепропетровск, а также о Су-27, сбитом в районе города Кривой Рог в Днепропетровской области.

5 января старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров сообщил, что средства ПВО российских военных сбили шесть украинских беспилотников в районе Кременной Луганской народной республики.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что боевые расчеты радиотехнических войск Вооруженных сил России в 2023 году успешно обнаружили и обеспечили сопровождение более двух миллионов воздушных объектов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.