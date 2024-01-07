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Стали известны подробности о передаче Греции F-35

Греция получит истребители F-35 в соответствии с договоренностями

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Нина Падалко/РИА Новости

Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление правительственных источников по итогам переговоров премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

По данным источников, в ходе переговоров обсуждались события на Ближнем Востоке и Украине, а также стратегическое сотрудничество между двумя странами.

До этого председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес одобрил продажу Афинам истребителей пятого поколения F-35.

В июне прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция умышленно нарушает положения Лозаннского мирного договора. Также он сказал о готовности Турции «приложить все усилия для установления прочного мира и стабильности в регионе».

Ранее бывший министр Греции предрек Европе статус вассального континента.

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