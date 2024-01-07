Бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что президент России Владимир Путин укрепил армию, в связи с чем Россия может победить Украину в этом году.

Он ответил на вопрос ведущего о том, может ли текущее положение стать для Украины причиной окончательного проигрыша в текущем году.

«Да, может. Заявления украинских генералов не стали сюрпризом. Некоторые могут подумать, что это похоже на крик: «волки-волки», но я так не считаю», — сказал генерал.

Паломеро добавил, что в плане военной мощи Россия сейчас находится «на подъеме», а разрыв между российской и украинской армиями увеличивается.

По его словам, Путин поставил страну на военные рельсы и существенно увеличил кадровый состав армии. В это время Украина столкнулась с невозможностью восполнить свои технические и человеческие ресурсы.

До этого отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп написал, что президент Украины Владимир Зеленский слишком слаб, чтобы победить в конфликте.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.